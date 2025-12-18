Çorum'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye 51 bin lira ceza kesildi

Çorum'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye 51 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 15. Sokak'ta bir otomobilin kaldırıma çıktığı ve sürücünün araç içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu, alkol nedeniyle araç içinde kendinden geçtiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen İ.G'ye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 51 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise bir yakınına teslim edildi.