Alacahöyük Ören Yeri'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği düzenlendi

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de katıldı.

Geleneksel sanatlar, yöresel lezzetler ve kültürel mirasın bir araya getirildiği etkinlikte katılımcılar, Alacahöyük Ören Yeri’ni gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Velilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte yöresel el işlemeleriyle yapılan el emeği ürünler de sergilendi. Etkinlikte ayrıca sanatçılar tarafından yöresel müzikler seslendirildi.

Hititlerin en büyük metropol kenti olan Çorum'un Alaca ilçesindeki Alacahöyük Antik Kenti'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.