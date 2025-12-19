Habertürk
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı

        Çorum'da barajlardaki su seviyesinin azaldığı belirtilerek, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:11
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı
        Çorum'da barajlardaki su seviyesinin azaldığı belirtilerek, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

        Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, kuraklığın su kaynaklarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

        Kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğine dikkati çekilen açıklamada, "Yeni Hayat Barajı'nda kullanılabilir su rezervi 3 milyon 620 bin metreküp, doluluk oranı ise yüzde 14,27. Hatap Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yalnızca 155 bin metreküp, doluluk oranı yüzde 1,41'e kadar düştü. Çorum Barajı'nda 2 milyon 315 bin metreküp kullanılabilir su bulunmakta, doluluk oranı yüzde 37,96. Koçhisar Barajı'nda ise 520 bin metreküp su var, doluluk oranı yüzde 0,32 gibi çok düşük seviyeye geriledi." bilgileri verildi.

        Suyun hayati öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Su, hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyesi oldukça düşmüştür. Bu doluluk oranları, büyükşehirler dahil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için büyük özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum'a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir. Vatandaşlarımız günlük yaşamda daha duyarlı olmalı. Suyun her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf edilmeden kullanılması, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

