Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik çalışmalarını önemsediklerini vurgulayarak, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hizmet kapsamında 222 aileye yaklaşık 900 temizlik hizmeti sunuldu.

