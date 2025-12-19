Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti

        Çorum Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hizmet kapsamında 222 aileye yaklaşık 900 temizlik hizmeti sunuldu.

        Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen çalışmalarda, yaşlı vatandaşların evlerinde cam silme, yer süpürme, toz alma, banyo ve tuvalet temizliği işlemlerini yapan ekipler, evleri baştan sona temiz hale getiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik çalışmalarını önemsediklerini vurgulayarak, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Allah rızasını kazanmak ve halkımızın gönlüne dokunmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası başvuruları başladı
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası başvuruları başladı
        Çorum'da silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı
        Çorum'da silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı
        Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı
        Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı
        Alacahöyük Ören Yeri'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği düzenlendi
        Alacahöyük Ören Yeri'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği düzenlendi