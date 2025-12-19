Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Laçin ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Çamlıca köyünde çobanlık yapan Veysal Duran, kaybolan keçilerini bulmak için gittiği Sıtma köyünde 19 DZ 996 plakalı otomobilini park etti.

        Bu sırada otomobilden duman yükseldiğini fark eden Duran, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ​​​​​​​yardım istedi.

        İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan 6 kayıp keçinin henüz bulunamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Geleceğin mühendislerinin tasarladığı elektrikli araçlar beğeni topladı
        Geleceğin mühendislerinin tasarladığı elektrikli araçlar beğeni topladı
        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri...
        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri...
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı
        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti
        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı