Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 17. haftasında Sungurlu Belediyespor, Yücelen Anamurspor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 17. haftasında Sungurlu Belediyespor, Yücelen Anamurspor'u 3-0 yendi.

        Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti, 25-19'luk skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum ekibi, bu seti de 25-18 kazanarak 2-0 öne geçti.

        Üçüncü sette iki takım denk bir mücadele ortaya koyarken, son bölümde üst üste sayılar bulan Sungurlu Belediyespor, 27-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından ilk yarıyı 3 puanla kapatan Sungurlu Belediyespor puanını 28'e yükseltti.

        Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Hüseyin Kamber

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Anıl Taha Özdemir, Aleksei Karpenko, Eren Kanlı, Eber Berkun Üstündağ, Erenhan Can, Abdulsamet Sineren, Burak Sağlam, Eray Berke Yetkin, Kaan Ahmet Karacil, Eneshan Can

        Yücelen Anamurspor: Berke Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Muhammet Ardoğan, Selçuk Mustafa Uyar, Halil İbrahim Akman, Celilhan Sevgili, Batuhan Aydın, Mehmet Komuc, Alperen Mir Durgun, Abora Özismim

        Kağan Sefa Eroğlu

        Setler: 25-19, 25-18, 27-25

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Sungurlu'da "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor
        Sungurlu'da "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor
        Çorum'da robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunuldu
        Çorum'da robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunuldu
        Çorum şubesi "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüllendirildi
        Çorum şubesi "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüllendirildi
        Çorum'da öğrenciler "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti
        Çorum'da öğrenciler "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti
        Çorum'da iki baraj kuruma noktasına geldi: Belediyeden tasarruf çağrısı Çor...
        Çorum'da iki baraj kuruma noktasına geldi: Belediyeden tasarruf çağrısı Çor...
        Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu
        Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu