Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Üçüncü sette iki takım denk bir mücadele ortaya koyarken, son bölümde üst üste sayılar bulan Sungurlu Belediyespor, 27-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum ekibi, bu seti de 25-18 kazanarak 2-0 öne geçti.

