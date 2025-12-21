Laçin'de sis etkili oldu
Çorum'un Laçin ilçesinde sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ilçe merkezi sisle kaplandı.
Gece boyu devam eden sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı ilçede sürücüler dikkatli seyretti.
Çorum-Osmancık kara yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
