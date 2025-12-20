Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da mahalle bakkalındaki 250 bin liralık borç hayırsever çift tarafından ödendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever bir çift, bakkal dükkanındaki yaklaşık 250 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:30
        Çorum'da mahalle bakkalındaki 250 bin liralık borç hayırsever çift tarafından ödendi
        Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever bir çift, bakkal dükkanındaki yaklaşık 250 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

        Kentte 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt’un dükkânına giden ve ismini vermek istemeyen genç çift, annelerinin kısa süre önce vefat ettiğini, bu nedenle hayır yapmak istediklerini belirterek veresiye defterindeki borçların hesaplanmasını istedi.

        Yurt’un 50 kişiye ait yaklaşık 250 bin liralık veresiye borcu, hayırsever çift tarafından ödenerek kapatıldı.

        Yasin Yurt, gazetecilere, genç çiftin "iki veresiye defterini satın alıyorum" diyerek borçları ödediğini söyledi.

        Genç çiftin davranışının kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Yurt, "İki genç geldiler, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaş, annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Ben de bunun için biraz süre istedim, toplam borcu hesaplamam gerekiyordu. Yaklaşık bir saat sonra tekrar geldi. Borcun ne kadar olduğunu söyledim. Hiç tereddüt etmeden, 'Tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve o şekilde defteri kapattık." dedi.

        Borçların kapatılmasının ardından sosyal medyada kimsenin borcu kalmadığı yönünde paylaşım yaptığını dile getiren Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen kişinin annesine dua etti. Mahalle sakinleri bize teşekkür etti, borcu ödeyen gence de dua etti. Tekrar gelen müşterilerimiz oldu, borçlarını sorduklarında kapandığını söyledim. Bu olay karşısında borcu olan da olmayan da mutlu oldu." diye konuştu.

        Borcu kapatılan vatandaşların özellikle kış şartlarında zor durumda olduğunu anlatan Yurt, "Daha önce küçük meblağlarda tek tek borç ödemeleri olmuştu ama böyle toplu bir ödeme ile ilk kez karşılaştım. Üstelik bu iyiliği yapan kişinin çok genç olması ve annesinin hayrına yapacağını söylemesi beni gerçekten çok mutlu etti ve şaşırttı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

