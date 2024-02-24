Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Loick Landre, Toure (Dk. 88 Suat Kaya), Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 69 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 88 Ologo), Hakan Barış (Dk. 69 Atakan Akkaynak), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Eren Aydın)
Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Mustafa Erdilmen), Ahmet Aslan (Dk. 59 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Haqi Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Cenk Şen), Burak Çoban (Dk. 84 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 11 Verheydt (penaltıdan), Dk. 81 Nalepa (penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 40 Musah Mohammed (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 39 Celustka, Dk. 45+5 Ahmet Aslan (Bodrum FK)
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