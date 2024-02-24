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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Loick Landre, Toure (Dk. 88 Suat Kaya), Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 69 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 88 Ologo), Hakan Barış (Dk. 69 Atakan Akkaynak), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Eren Aydın)

        Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Mustafa Erdilmen), Ahmet Aslan (Dk. 59 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Haqi Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Cenk Şen), Burak Çoban (Dk. 84 Celal Dumanlı)

        Goller: Dk. 11 Verheydt (penaltıdan), Dk. 81 Nalepa (penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 40 Musah Mohammed (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 39 Celustka, Dk. 45+5 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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