Ahlatcı Çorum FK, yarın Bodrum FK'yi konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bodrum FK karşısında forma giyemeyecek.
Ligde son galibiyetini 19. hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçında alan Çorum ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini Bodrum FK maçında dindirmek istiyor.
Bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 35 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.
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