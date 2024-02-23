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        Ahlatcı Çorum FK, yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:35
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        Ahlatcı Çorum FK, yarın Bodrum FK'yi konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bodrum FK karşısında forma giyemeyecek.

        Ligde son galibiyetini 19. hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçında alan Çorum ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini Bodrum FK maçında dindirmek istiyor.

        Bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 35 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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