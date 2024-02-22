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        Çorum Belediyesinin sosyal tesisleri "Sıfır Atık Belgesi" aldı

        Çorum Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:16
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        Çorum Belediyesinin sosyal tesisleri "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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        Çorum Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2017 yılında "Sıfır Atık Projesi" başlatıldığı hatırlatıldı.

        Çorum Belediyesinin sıfır atık kapsamında örnek çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, "Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Millet Bahçesi, Güngörmüşler, Velipaşa Kahvecisi, Meydan Sosyal Tesisleri ve Pir Baba Sosyal Tesisleri gerekli kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi yetkililerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, belediye bünyesinde kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi sayesinde kentteki kağıt, karton, plastik, ahşap, metal, cam, elektrik-elektronik, ilaç, yağ, inşaat ve tekstil atıkları ile kurşunlu pil, floresan lamba ve civa içeren atıkların ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.​​​​​​​

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