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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

        Çorum'da elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:29
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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
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        Çorum'da elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Emirhan T.K. (19), Kargı ilçesinde bir binada cam balkon montajı yaptığı sırada elindeki demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan T.K, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Emirhan T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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