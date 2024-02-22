Çorum'da kiralık olarak kullanılan konutlar için fiili tespit çalışmaları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespit çalışmaları başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespit çalışmaları başladı.
Çorum'da Defterdarlık bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Gelir Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adresleri ziyaret ediyor.
Ziyaretlerde tapu ve nüfus verileri ile mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi karşılaştırılıyor.
Denetimlerde ayrıca, son 5 yılın kira bedelleri, artış oranları ve hangi kanalla ödeme yapıldığı kontrol ediliyor.
Denetimlerde belirlenen usule aykırı durumlar, uzmanlarca raporlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.
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