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        Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:28
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        Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'da bulunan Atakan Cangöz katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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