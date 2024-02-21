Çorum'da kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçakla yaralandı
Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.
Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde N.Ü, sokakta kavga eden çocukları K.Ü. (18) ile E.Ü'yü (21) ayırmak isterken bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan K.Ü, polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak'ta yakalandı.
N.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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