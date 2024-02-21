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        Çorum'da kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçakla yaralandı

        Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:32
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        Çorum'da kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçakla yaralandı
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        Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.

        Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde N.Ü, sokakta kavga eden çocukları K.Ü. (18) ile E.Ü'yü (21) ayırmak isterken bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan K.Ü, polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak'ta yakalandı.

        N.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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