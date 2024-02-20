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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Çorum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:16
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Çorum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramada 267 gram uyuşturucu ile 1382 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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