Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramada 267 gram uyuşturucu ile 1382 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

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