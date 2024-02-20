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        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:47
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        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
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        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı.

        M.T.B. (16), Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde çevredeki manav dükkanına gelen çocuğa vatandaşlar müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından yarasına tampon yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yaralı çocuğa vatandaşların yardım etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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