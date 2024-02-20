Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı.

Vatandaşlar tarafından yarasına tampon yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.T.B. (16), Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde çevredeki manav dükkanına gelen çocuğa vatandaşlar müdahale etti.

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