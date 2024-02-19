Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.
Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı.
Kentte, 12-19 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin 6'sı ise polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
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