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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

        Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:53
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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
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        Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

        Kentte, 12-19 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin 6'sı ise polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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