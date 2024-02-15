İskilip Kaymakamı Polat, okul inşaatını inceledi

Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile birlikte, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

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