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        Çorum'da evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:06
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        Çorum'da evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yatukçu Mahallesi Ceyhan Sokak'ta Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürdü.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evde yangın sebebiyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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