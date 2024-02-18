Çorum'da evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yatukçu Mahallesi Ceyhan Sokak'ta Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evde yangın sebebiyle hasar oluştu.
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