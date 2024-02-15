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        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:27
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        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 05 DD 670 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde aynı istikamette seyreden S.G'nin kullandığı 55 E 2671 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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