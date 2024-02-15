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        Çorum'da yolcu otobüsü kamyon çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)

        VALİDAĞLI'DAN YARALILARA ZİYARET Kaza sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, "Antalya'dan Samsun yönüne giden otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geliyor ve yangın çıkıyor. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik, otobüste 8 kişi ile 2 şoför ve 1 de muavin vardı. 6 vatandaşımız da yaralandı. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gerekli çalışmalar sürüyor" dedi. KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Kazada kardeşler Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatlarını kaybetti. Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Furkan Yılmaz, Süleyman Çetintaş ve Abdullah Alataş'ın yaralandığı kazada 3 kişinin ise yara almadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:50
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        Çorum'da yolcu otobüsü kamyon çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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        VALİDAĞLI'DAN YARALILARA ZİYARET Kaza sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, "Antalya’dan Samsun yönüne giden otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geliyor ve yangın çıkıyor. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik, otobüste 8 kişi ile 2 şoför ve 1 de muavin vardı. 6 vatandaşımız da yaralandı. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gerekli çalışmalar sürüyor" dedi. KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Kazada kardeşler Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatlarını kaybetti. Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Furkan Yılmaz, Süleyman Çetintaş ve Abdullah Alataş'ın yaralandığı kazada 3 kişinin ise yara almadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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