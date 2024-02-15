Çorum'da yolcu otobüsü kamyon çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2) VALİDAĞLI'DAN YARALILARA ZİYARET Kaza sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, "Antalya'dan Samsun yönüne giden otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geliyor ve yangın çıkıyor. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik, otobüste 8 kişi ile 2 şoför ve 1 de muavin vardı. 6 vatandaşımız da yaralandı. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gerekli çalışmalar sürüyor" dedi. KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Kazada kardeşler Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatlarını kaybetti. Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Furkan Yılmaz, Süleyman Çetintaş ve Abdullah Alataş'ın yaralandığı kazada 3 kişinin ise yara almadığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL