Çorum'da kavga eden işveren ve işçi birbirini makasla yaraladı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bir iş yerinde işletme sahibi A.U. ile çalışan A.A. arasında tartışma çıktı.

Çorum’da kavga eden işveren ve işçi, birbirini darbettikten sonra makasla yaraladı.

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