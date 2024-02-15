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        Mecitözü'nde yürütülebilecek projeler incelendi

        Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri Temel Ayca ile Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:49
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        Mecitözü'nde yürütülebilecek projeler incelendi
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        Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri Temel Ayca ile Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Ayca ve beraberindekiler, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret ederek, ilçede yürütülebilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından, kısa süre önce OKA'dan hibe desteği almaya hak kazanan Kültür Sanat Konağı, Elvançelebi Türbesi ve çevresindeki müştemilatı ile atıl durumdaki eski cezaevi binasını ziyaret eden heyet, daha sonra Mecitözü Tanıtma ve Geliştirme Ofisi üyeleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda ilçede yürütülebilecek hibe destekli projeler değerlendirildi.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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