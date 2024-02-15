Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:37 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenmanda sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında bütün futbolcular katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        İskilip Kaymakamı Polat, okul inşaatını inceledi
        İskilip Kaymakamı Polat, okul inşaatını inceledi
        Mecitözü'nde yürütülebilecek projeler incelendi
        Mecitözü'nde yürütülebilecek projeler incelendi
        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da yolcu otobüsü kamyon çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        Çorum'da yolcu otobüsü kamyon çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 6 kişi y...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 6 kişi y...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 6 kişi y...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 6 kişi y...