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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:11
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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