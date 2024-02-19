Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramalarda araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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