Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle Alaca-Zile kara yolu ulaşıma kapandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle Alaca-Zile kara yolu ulaşıma kapandı.
Fatih Ünlü idaresindeki 42 AFY 619 plakalı tır, Alaca-Zile kara yolu Çöplü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Tokat-Zile kara yolu çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
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