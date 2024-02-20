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        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle Alaca-Zile kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:16
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        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle Alaca-Zile kara yolu ulaşıma kapandı.

        Fatih Ünlü idaresindeki 42 AFY 619 plakalı tır, Alaca-Zile kara yolu Çöplü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Tokat-Zile kara yolu çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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