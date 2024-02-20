Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Sungurlu'dan Ankara istikametine seyreden İsa Ş. idaresindeki 16 AAK 213 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Ocaklı kavşağında, Duran B'nin kullandığı 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Selime Ş, Yasin Ş, Tahsin Ş. ve Hasan Ş. hafif yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, KGYS kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı