GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Tırdan yola saçılan çuvallar, kaza yerine çağrılan başka bir araca yüklendi. Tırın vinçlerle bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı kalan Alaca-Zile kara yolu yeniden açıldı.

Fatih Ünlü idaresindeki 42 AFY 619 plakalı tır, Alaca-Zile kara yolu Çöplü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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