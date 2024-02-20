İskilip'te çocuklara trafik eğitimi verildi

Ekipler ayrıca öğrencilere trafik ışıkları, yaya geçitleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel kuralları hatırlatarak, bunlara dikkat etmeyen ebeveynlerini uyarmalarını istedi.

Ekipler, okul bahçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve kurallara uymamanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar hakkında bilgi verdi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya İlkokulu'nu ziyaret etti.

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