Bayat'ta, umrede ölen vatandaş için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karaali için memleketi Bayat ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum'un Bayat ilçesinden umre için gittiği Mekke'de kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Murat Karaali için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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