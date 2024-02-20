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        Çorum'da caddede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da caddede tüfekle ateş edilen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:33
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        Çorum'da caddede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Çorum'da caddede tüfekle ateş edilen kişi yaralandı.

        Aralarında önceden anlaşmazlık bulunan H.Ö. (26) ile M.Ö. (19), Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tüfekle ateş ederek H.Ö’yü yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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