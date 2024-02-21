Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Çorum'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Çorum'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Murat K. (27), Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında tanımadığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ayağına isabet eden mermiyle yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.