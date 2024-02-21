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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 01:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:10
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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Çorum'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Murat K. (27), Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında tanımadığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Ayağına isabet eden mermiyle yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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