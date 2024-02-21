Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "İşgücü Piyasası Araştırması"na göre istihdamda yüzde 22,7 artış bekleniyor

        Çorum'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) yürütülen "İşgücü Piyasası Araştırması" çalışmasında, kentte istihdamın temmuz ayına kadar yüzde 22,7 artacağının öngörüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "İşgücü Piyasası Araştırması"na göre istihdamda yüzde 22,7 artış bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) yürütülen "İşgücü Piyasası Araştırması" çalışmasında, kentte istihdamın temmuz ayına kadar yüzde 22,7 artacağının öngörüldüğü bildirildi.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'da İŞKUR uzmanlarınca 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde 446 iş yeri ziyaret edilerek, "İşgücü Piyasası Araştırması" yapıldı.

        Firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Çorum'da imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmetleri sektörlerinin kentin iş gücü piyasasında öncü sektörler olduğu belirlendi.

        Raporda ayrıca, kentte açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün imalat sektörü olduğu, işverenlerin en çok kadınlarda makineci, karton ve mukavva kutu imal işçisi, unlu mamuller paketleme işçisi, erkeklerde ise kaynakçı ve pürmüzcü, gazaltı kaynakçısı ve ağaç biçme makinesi operatörü aradığına dikkati çekildi.

        İşverenlerin iş arayanlarda fiziki ve bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki ve teknik bilgi ile tecrübe aradıklarının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çorum'da 20 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde 1217 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 22,7 artmasını öngörmektedir. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleridir. Araştırma kapsamında önümüzdeki bir yıl içinde ilimizde konfeksiyon işçisi, inşaat işçisi, diğer bıçkıcılar, kontrplak imalatçıları ve ağaç işlem işçileri mesleklerinde istihdam artışı beklenmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Çorum'da kursa giden kadınlar 25 çeşit peynirin yapımını öğrendi
        Çorum'da kursa giden kadınlar 25 çeşit peynirin yapımını öğrendi
        Çorum'da kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçakla yaralandı
        Çorum'da kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçakla yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Çorum'da ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da caddede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da caddede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı