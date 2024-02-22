Çorum'da silahla yaralama iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında 20 Şubat'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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