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        Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:37
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        Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
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        Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta U.K'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin camlarında hasar meydana geldi.

        Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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