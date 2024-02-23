Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Başı ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Soner T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cevizli köyünde akraba olan Kemal Soner T. (33) ile Okan T. (37) arasında tartışma çıktı.

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