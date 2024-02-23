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        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:22
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        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Cevizli köyünde akraba olan Kemal Soner T. (33) ile Okan T. (37) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan T, tabancayla Kemal Soner T'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başı ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Soner T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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