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        Çorum'da polisten kaçarken yüksekten düşen kişi yaralandı

        Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:09
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        Çorum'da polisten kaçarken yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgede araştırma yapan ekipleri görerek kaçmaya başlayan Y.Ş. (19), yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Yaralanan Y.Ş, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince zanlının düştüğü yerde yapılan aramada bir tabanca bulundu.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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