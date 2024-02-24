Çorum'da bir kadın, arkadaşının boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı

Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin arkadaşını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K, boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiğinde, burada misafir olarak bulunan Ramazan K. ve eşi Ümran K. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan E.K, misafirlerin araya girmesiyle evden ayrıldı.

Bir süre sonra evden çıkan Ramazan K. ve eşi Ümran K'yi takip eden E.K, çiftin içinde bulunduğu aracı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde önünü keserek durdurdu.

Burada çıkan tartışmada başını yere çarpması sonucu yaralanan E.K, Ümran K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümran K, eşi Ramazan K. tarafından otomobille götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.K. ise sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.