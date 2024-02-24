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        Çorum'da deprem temalı resim sergisi açıldı

        Çorum'da, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden görsel sanatlar öğretmen ve öğrencilerinin deprem temalı resimlerinden oluşan "Çorum-Afşin Kardeşlik Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:05
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        Çorum'da deprem temalı resim sergisi açıldı
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        Çorum'da, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden görsel sanatlar öğretmen ve öğrencilerinin deprem temalı resimlerinden oluşan "Çorum-Afşin Kardeşlik Sergisi" açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen, 21 öğretmen ile 91 öğrencinin 91 çalışmasından oluşan resim sergisi için açılış töreni gerçekleştirildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden hemen sonra Türkiye'nin bütün illerinden deprem bölgesine yardım eli uzandığını söyledi.

        Türkiye'nin 11 ilini etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirten Aşgın, "Yeryüzünde başka bir millet, başka bir devlet, bu kadar büyük yıkımdan sonra ve üzerinden bir yıl geçmesine rağmen başka bir yerde, kardeş şehirde sanatla buluşuyorsa, kültürle buluşuyorsa, böyle bir sergi açıyorsa bu, milletimizin büyüklüğünü, devletimizin büyüklüğünü ve yüceliğini gösterir." dedi.

        Deprem sürecinde Türk milletinin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini dile getiren Aşgın, Çorum Belediyesi olarak kardeş şehir Afşin'e destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da depremin ardından Çorum halkı ve kurumlarından çok fazla destek gördüklerini anlattı.

        Kaba, "6 Şubat günü yaşadığımız korkunç afetten sonra biraz sonra gezeceğiniz sergide göreceğiniz manzaralar arasında ne yapacağını bilemez, şaşkın insanlar olarak dolaşırken ve içimizde tarifi imkansız bir karamsarlık dolaşıyorken bir el uzandı. Uzanan ele baktığımızda, Valisiyle, Belediye Başkanıyla, AFAD yetkilileriyle, belediye çalışanlarıyla ve tüm halkıyla Çorumlu kardeşlerimizi gördük. Onları görür görmez kardeşliğin bu ülkede, bu topraklarda hala katıksız biçimde devam edeceğini, ne kadar yere düşmüş olsak da bizi tutup kaldıracak kardeşlerimizin olduğunu müşahede ettik." diye konuştu.

        İlçede öğretmen ve öğrencilerin deprem felaketini resmettiğini anlatan Kaba, Çorum Belediyesinin daveti üzerine sergiyi Çorum halkı ile buluşturduklarını kaydetti.

        Cumhur İttifakı'nın Afşin Belediye Başkan adayı Koray Kıraç da Afşin'e desteklerinden ötürü Çorum halkına teşekkür etti.

        Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi.

        Sergi, 25 Şubat Pazar günü akşamına kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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