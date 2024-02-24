Çorum FK - Bodrum FK: 2-1

STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Hakan Barış (Dk. 69 Atakan Akkaynak), Nalepa (Dk. 88 Ologo), Ozan Sol (Dk. 59 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 69 Ahmet Sagat) BODRUM FK: Sousa - Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Furkan Apaydın (Dk. 46 Cenk Şen), Mohammed, Burak Çoban (Dk. 84 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 59 Brazao), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Mustafa Erdilmen), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Haqi Osman) GOLLER: Dk. 11 Verheydt (Pen), Dk. 81 Nalepa (Pen) (Çorum FK) - Dk. 40 Mohammed (Bodrum FK) SARI KARTLAR: Atakan Akkaynak (Çorum FK) - Celustka, Ahmet Aslan (Bodrum FK) 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Çorum FK, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. 9’uncu dakikada Nalepa’nın pasında Kerem ceza sahasına girdi. Top kayarak topu çıkarmak isteyen Furkan’ın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 11'inci dakikada penaltı atışını kullanan Verheydt topu ağlara gönderdi: 1-0. 40’ıncı dakikada Bodrum FK kazandığı faulun ardından Musah Muhammed kafa vuruşunda topu ağalara göndererek durumu eşitledi: 1-1. 79’uncu dakikada topla ceza sahasına giren Eren’in Musa Muhammed tarafından düşürülmesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıdan Nalepa topu ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmayı Çorum FK 2-1 kazandı.

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