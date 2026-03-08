Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile "4'te 4" yaptı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "4'te 4" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:58
        2. Lig'i 2022-23'te şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i o sezon 55 puanla 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı.

        Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

        Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi.

        Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek 4 galibiyet elde etti.

        Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek 12 puan topladı.


        Çorum ekibi, ligin 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

