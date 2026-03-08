Çorum'da çocuklar teravih namazına "fener alayı" ile gitti

Çorum'un Laçin ilçesinde çocuklar, teravih namazına "fener alayı yürüyüşü" ile gitti. Laçin Gençlik Merkezince, çocukların ramazan ayı iklimini yaşaması amacıyla fener alayı yürüyüşü organize edildi. Etkinlik kapsamında Laçin Gençlik Merkezi'nde toplanan çocuklar, görevliler ve ailelerinin gözetiminde Merkez Yeni Cami'ye yürüdü. Çocuklar, ellerinde fenerlerle yaptıkları yürüyüş sırasında çeşitli ilahi ve ezgiler seslendirdi. Yürüyüşün ardından çocuklar, Merkez Yeni Cami'de teravih namazı kıldı.

