İskilip'te "vefa ve gönül sofrası" iftar programı düzenlendi

AK Parti İskilip İlçe Başkanlığınca düzenlenen "vefa ve gönül sofrası" iftar programında partililer bir araya geldi.



İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile partililer katıldı.



Milletvekili Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada, İskilip Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu, şimdi içini doldurmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.



İlçe halkının talep ettiği İskilip-Tosya kara yolunun da AK Parti döneminde yapılacağını belirten Ahlatcı, AK Parti'nin 23 yıldır ülkenin her noktasında hizmet ulaştırdığını kaydetti.



Alar da AK Parti'nin dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirerek, "AK Parti'nin girdiği 19 seçimi kazanmasının altında eser ve hizmet siyaseti ile gönül siyaseti anlayışları yatıyor. AK Parti bu dönem milletle güçlü bir bağ kurmuştur. Bu bağın üç sebebi bulunmaktadır. Bunlardan biri devrimci lider Recep Tayyip Erdoğan, arkasında dağ gibi duran teşkilatı ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu haline getiren üyelerimizdir." dedi.







