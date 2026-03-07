Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Dura, Batuhan Bıyıklı

        Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, Serdar Gürler, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Dk. 90+1 Aleksic), Thiam, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Ahmet Ildız), Üzeyir Ergün (Dk. 65 Samudio), Burak Çoban (Dk. 65 Yusuf Erdoğan)


        Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan, Seyit Gazanfer, Sinan Özen (Dk. 65 Melih Şen), Sharif Osman (Dk. 79 Baran Sarka), Danjuma (Dk. 46 Deniz Aksoy), Chaadaev (Dk. 65 Ali Yıldız), Ating (Dk. 79 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz


        Goller: Dk. 49 Chaadaev (Atakaş Hatayspor), Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Fredy, Dk. 88 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 64 Bekir İrtegün (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Sharif Osman Dk. 45+2 Muhammed Gönülaçar, Dk. 61 Seyit Gazanfer, Dk. 71 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 57 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)





        ÇORUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

