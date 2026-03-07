Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da anaokulu öğrencileri için "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik, "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da anaokulu öğrencileri için "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik, "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte hurma standı, pide fırını, Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti alanları oluşturuldu.


        Bu sayesinde öğrenciler ramazan ayının geleneksel kültürünü tanıma fırsatı buldu.

        Programda öğrenciler "Ey Sevgili" ilahisini seslendirdi. Ayrıca stajyer öğrenciler tarafından Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

        Etkinliğe Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve şube müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Çorum'da lastik dükkanı alev alev yandı
        Çorum'da lastik dükkanı alev alev yandı
        Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu
        Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu
        Osmancık'ta Geleneksel Birlik ve Beraberlik İftar Programı düzenlendi
        Osmancık'ta Geleneksel Birlik ve Beraberlik İftar Programı düzenlendi
        Hitit Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi törenle kaplarını öğrencilere a...
        Hitit Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi törenle kaplarını öğrencilere a...
        Çorum'da Milli Teknoloji Atölyesi açıldı
        Çorum'da Milli Teknoloji Atölyesi açıldı
        Astronot Alper Gezeravcı, üniversite öğrencileriyle buluştu Alper Gezeravcı...
        Astronot Alper Gezeravcı, üniversite öğrencileriyle buluştu Alper Gezeravcı...