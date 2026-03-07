Çorum'da anaokulu öğrencileri için "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik, "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte hurma standı, pide fırını, Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti alanları oluşturuldu.





Bu sayesinde öğrenciler ramazan ayının geleneksel kültürünü tanıma fırsatı buldu.



Programda öğrenciler "Ey Sevgili" ilahisini seslendirdi. Ayrıca stajyer öğrenciler tarafından Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.



Etkinliğe Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve şube müdürleri katıldı.

