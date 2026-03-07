Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu

        Çorum'da bir oto lastik servisinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Giriş: 07.03.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu

        Çorum'da bir oto lastik servisinde çıkan yangında hasar meydana geldi.


        Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Hacı S'ye ait oto lastik servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

