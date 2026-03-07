Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu

Çorum'da bir oto lastik servisinde çıkan yangında hasar meydana geldi.





Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Hacı S'ye ait oto lastik servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.



