Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da kadınlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu" konser verdi

        Çorum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli kadın çalışanlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu", Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk konserini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kadınlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu" konser verdi

        Çorum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli kadın çalışanlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu", Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk konserini verdi.


        Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde Yeşilay, Türk Kızılay, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi (ADEM), Açık Kapı ve Gençlik Merkezi tarafından stant açıldı.

        Konsere katılanlar, stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadınların yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

        Daha sonra Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki kadın çalışanların sosyal hayatlarını geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan koro, türküler seslendirdi.

        Programda, huzurevi sakinlerinden Gülsüm Yavuz şiir okudu, Çorum Belediyesi Kadın Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu.


        Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın hak ve özgürlüklerinin hatırlatılması açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

        İnsanlığın ortak vicdanında derin anlam taşıyan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumdaki onurlu varlığını yüceltmeyi ve hayatın her alanında eşit, güçlü ve saygın bireyler olarak yer almalarını sağlamayı amaçladığını belirten Çalgan, "Kadınlarımız, tükenmeyen sevgileri, şefkatleri, hoşgörüleri, fedakarlıkları ve üretkenlikleri ile ailenin ve toplumun temel direkleridir. İnancımız ve kültürümüz kadını her zaman baş tacı etmiş, ona en müstesna yeri vermiştir." ifadesini kullandı.

        Kadınların tarih boyunca önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Çalgan, "Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde gösterdikleri kahramanlıklarla, Cumhuriyet'imizin kuruluşunda üstlendikleri sorumluluklarla, bugün eğitimden bilime, sanattan siyasete kadar her alanda elde ettikleri başarılarla milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Ne yazık ki kadınlarımız zaman zaman şiddet olgusuyla gündeme gelmektedir. Savaşlarda da en çok yara alanlar kadınlar ve çocuklardır. Şiddetsiz ve savaşsız bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da kadının aile ve toplum hayatındaki rolünün büyük anlam taşıdığını dile getirerek, "Kadınlarımız sevginin, merhametin ve sabrın en güzel temsilcileri olarak ailemizin temel direği, toplumumuzun en güçlü dayanağı ve geleceğimizin mimarlarıdır." dedi.

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Sanatın Işığında Kadın" temalı resim sergisi açıldı
        Çorum'da "Sanatın Işığında Kadın" temalı resim sergisi açıldı
        Çorum'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı
        Çorum'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı
        Alaca Belediyesi personelleri iftar programında buluştu
        Alaca Belediyesi personelleri iftar programında buluştu
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
        Teravih sonrası ayakkabılardan çıkan hediyeler çocukları sevindirdi
        Teravih sonrası ayakkabılardan çıkan hediyeler çocukları sevindirdi
        Kargı'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Kargı'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı