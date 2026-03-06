Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde ortaokul öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda öğrencilerin ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrenmesi amacıyla okul idaresince sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla temin edilen yardım malzemeleri, öğrenciler tarafından kolilere aktarıldı.

        Öğrenciler daha sonra yardım kolilerini okul idaresince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti.

        Proje ile öğrencilere erken yaşta yardımlaşma bilinci kazandırılması amaçlandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

