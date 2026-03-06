Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 06.03.2026 - 10:42
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.


        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Pedrinho, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 50 puan toplayan Çorum FK, 4'üncü sırada yer alıyor.

