Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Pedrinho, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 50 puan toplayan Çorum FK, 4'üncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.